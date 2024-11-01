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Київський апеляційний суд повідомив про наявність 22 вакантних посад

13:21, 1 листопада 2024
Київський апеляційний суд шукає низку спеціалістів, судових розпорядників та провідних консультантів.
Київський апеляційний суд повідомив про наявність 22 вакантних посад
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Київський апеляційний суд повідомив, що наразі у суді є низка вакантних посад. Про це поінформували у пресслужбі суду.

На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» № 2259-ІХ від 12 травня 2022 року в Київському апеляційному суді здійснюється призначення на посади державної служби в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством.

Станом на 1 листопада 2024 року в апараті суду наявні посади державної служби, що пропонуються для зайняття особами, які мають намір працювати в Київському апеляційному суді. Зокрема:

- головний спеціаліст відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби управління кадрового забезпечення (1 посада);

- головний спеціаліст відділу кадрового забезпечення суддів управління кадрового забезпечення (1 посада);

- головний спеціаліст відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності (1 посада);

- головний спеціаліст відділу реєстрації та автоматизованого розподілу судових справ управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- головний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- провідний спеціаліст відділу опрацювання та виконання вхідної кореспонденції управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ (1 посада);

- секретар судового засідання відділу забезпечення судового процесу управління забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- головний спеціаліст відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада);

- головний спеціаліст відділу адміністрування автоматизованої системи електронного документообігу суду управління комп’ютерних технологій (1 посада);

- головний спеціаліст відділу забезпечення розгляду звернень та надання інформації (1 посада);

- головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації (1 посада; на період відсутності державного службовця, за яким зберігається посада державної служби);

- судовий розпорядник відділу судових розпорядників (5 посад).

Особам, які претендують на зайняття посад державної служби в апараті суду, рекомендуємо врахувати вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу, визначені Законом України «Про державну службу» № 889-VІІІ від 10 грудня 2015 року, а також положення зазначеного Закону щодо права на державну службу.

Окрім вищезазначених посад станом на 1 листопада 2024 року для зайняття пропонуються також посади не державної служби. Зокрема:

- провідний консультант відділу опрацювання та реєстрації вхідної кореспонденції управління забезпечення автоматизованого документообігу (1 посада);

- провідний консультант відділу матеріально-технічного забезпечення управління договірно-правової роботи та організації розпорядження майном (1 посада);

- провідний консультант відділу забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем управління комп’ютерних технологій (1 посада).

Для посад не державної служби наявність вищої освіти не є обов’язковою вимогою. Важливо прагнення працювати, стресостійкість, а також вміння ефективно взаємодіяти з колегами в умовах змін та викликів.

Для розгляду кандидатури пропонуємо особам, які претендують на зайняття посад в апараті суду, направляти на офіційну електронну адресу суду [email protected] резюме (в довільній формі або ж за формою, визначеною додатком 2-1 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648 (зі змінами та доповненнями); особам, які претендують на зайняття посад державної служби, рекомендуємо додавати до резюме мотиваційні листи.

Призначення на посади в апараті суду здійснюється керівником державної служби – керівником апарату суду – за результатами співбесіди.

Для участі у співбесіді уповноваженою керівником апарату суду особою запрошуються кандидати за результатами перевірки поданих документів. Таке запрошення здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку шляхом повідомлення/узгодження дати та часу проведення співбесіди.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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