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В МАГАТЕ стурбовані дронами поблизу атомних електростанцій в Україні

13:39, 1 листопада 2024
Будь-яка військова активність поблизу АЕС загрожує ядерній безпеці, – МАГАТЕ.
В МАГАТЕ стурбовані дронами поблизу атомних електростанцій в Україні
Джерело фото: ArmyInform
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Групи Міжнародного агентства з атомної енергії, які відвідали Хмельницьку, Рівненську, Південно-Українську та Чорнобильську атомні електростанції, підтвердили підтримання ядерної безпеки, незважаючи на виклики, спричинені тривалою війною. Водночас вони зазначили про сигнали повітряної тривоги, які надходили протягом минулого тижня, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння через часті повідомлення про безпілотники, що наближаються до атомних електростанцій, наголошуючи, що будь-яка військова діяльність поблизу таких об’єктів є потенційним ризиком для ядерної безпеки. Український регулятор також проінформував МАГАТЕ про те, що 28 жовтня біля Хмельницької АЕС літало 12 дронів, найближчий з яких був на відстані 400 метрів. Дрони були помічені тричі за останній тиждень поблизу південноукраїнських майданчиків.

Крім того, минулого тижня група МАГАТЕ відвідала сім електричних підстанцій в Україні в рамках оцінки стану електромереж, необхідних для гарантування ядерної безпеки, що розпочалася у вересні. Під час візитів агентство досліджувало, як військові дії на початку року вплинули на постачання електроенергії на активні атомні електростанції.

Щодо окупованої Запорізької АЕС, повідомляється про ремонт одного з реакторів після виявлення невеликого витоку води. Гроссі зазначив, що роботи планується завершити до кінця цього тижня, підкресливши, що поки що не спостерігається жодних безпосередніх загроз для ядерної безпеки. Він також зазначив, що регулярне технічне обслуговування обладнання є проблемною областю для Запорізької АЕС в умовах конфлікту.

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МАГАТЕ АЕС

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