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Дональд Трамп через суд вимагає 10 млрд у CBS через інтерв'ю Камали Гарріс

09:27, 1 листопада 2024
У CBS заявили, що позов Трампа абсолютно безпідставний.
Дональд Трамп через суд вимагає 10 млрд у CBS через інтерв'ю Камали Гарріс
Джерело фото: kyiv24.news
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп подав позов проти телеканалу CBS на суму 10 мільярдів доларів, стверджуючи, що інтерв'ю кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс вводило в оману. Про це повідомляє Reuters.

У позові Трамп звинувачує CBS у втручанні у вибори через відмову опублікувати нередаговану версію інтерв'ю з Гарріс. Зокрема, у скарзі йдеться про те, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання щодо війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС у Газі. Версія, що вийшла в ефір 6 жовтня під час програми «60 хвилин», не містила відповіді Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

Трамп звинувачує CBS у заплутуванні та обмані громадськості, стверджуючи, що телеканал намагається підтримати Демократичну партію напередодні виборів. Позов вимагає розгляду справи судом присяжних та відшкодування збитків на 10 мільярдів доларів, наводячи порушення техаського закону про заборону оманливих дій у веденні бізнесу.

«Неодноразові претензії колишнього президента Трампа проти «60 хвилин» є неправдивими. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися проти нього», — заявив представник CBS News. 

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суд США Дональд Трамп

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