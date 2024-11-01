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Дональд Трамп через суд требует 10 млрд у CBS из-за интервью Камалы Харрис

09:27, 1 ноября 2024
В CBS заявили, что иск Трампа абсолютно безоснователен.
Дональд Трамп через суд требует 10 млрд у CBS из-за интервью Камалы Харрис
Источник фото: kyiv24.news
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал иск против телеканала CBS на сумму 10 миллиардов долларов, утверждая, что интервью кандидата от Демократической партии Камалы Харрис вводило в заблуждение. Об этом сообщает Reuters.

В иске Трамп обвиняет CBS во вмешательстве в выборы из-за отказа опубликовать нередактированную версию интервью с Харрис. В частности, в жалобе говорится о том, что телеканал показал два разных ответа Харрис на вопрос о войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в Газе. Версия, вышедшая в эфир 6 октября во время программы «60 минут», не содержала ответа Харрис о влиянии администрации Байдена на ведение Израилем войны.

Трамп обвиняет CBS в запутывании и обмане общественности, утверждая, что телеканал пытается поддержать Демократическую партию накануне выборов. Иск требует рассмотрения дела судом присяжных и возмещения убытков на 10 миллиардов долларов, приводя нарушения техасского закона о запрете обманчивых действий в ведении бизнеса.

«Неоднократные претензии бывшего президента Трампа против «60 минут» являются ложными. Иск, который Трамп подал сегодня против CBS, абсолютно безоснователен, и мы будем решительно защищаться против него», - заявил представитель CBS News. 

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суд США Дональд Трамп

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