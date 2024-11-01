В Харькове объявлен желтый уровень опасности – ожидается штормовой ветер и первый снег

На Харьковщине украинцев предупредили о сильных ветрах и снеге.

Источник фото: zbruc.eu

В Харькове 1 ноября объявлен повышенный уровень опасности из-за сильного ветра, сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии. По данным синоптиков, в городе и области ожидаются порывы западного ветра скоростью 15-20 м/с, что соответствует желтому, I уровню опасности.

Прогнозируется, что с 1 по 4 ноября погодные условия в Харьковской области будут определять северо-западные циклоны. Ожидается ветреная и холодная погода с ветром 17-22 м/с. С 3 ноября дождь постепенно сменится снегом, что образует временный покров до 3-5 см. На дорогах местами возможна гололедица.

Температура воздуха ночью снизится до -2°, а дальше - до -5°. Дневная температура будет колебаться от -1° до +4°.

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