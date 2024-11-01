Украина осуждает запуск ракеты КНДР и призывает к усилению санкций, – МИД

МИД Украины называет запуск межконтинентальной ракеты КНДР угрозой для мировой стабильности.

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Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной запуск межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей 31 октября. В МИД назвали этот запуск безответственной провокацией, которая угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове и в мире.

Согласно заявлению, КНДР не только поддерживает россию артиллерийскими боеприпасами и ракетами, но и отправляет своих военных для участия в войне против Украины, целенаправленно дестабилизируя ситуацию. Последнее испытание ракеты, которая достигла рекордной высоты, свидетельствует о значительном прогрессе Северной Кореи в развитии своей ракетной программы. В связи с этим Украина выражает обеспокоенность относительно углубления военного сотрудничества между россией и КНДР.

МИД призывает международное сообщество к немедленным действиям против обоих режимов - от усиления санкционного давления на россию и Северную Корею до усиления поддержки Украины, в частности, в рамках Плана победы, представленного Президентом Владимиром Зеленским.

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