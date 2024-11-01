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1 ноября – какой сегодня праздник и главные события

09:09, 1 ноября 2024
1 ноября День основания Европейского союза.
1 ноября – какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: objectiv.tv
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1 ноября отмечают несколько международных праздников, в частности День основания Европейского Союза, Международный день вегана, Всемирный день доброжелательного отношения к юристам, День бизнес-аналитики, День экологии и Международный день ароматических свечей. В православной церкви чтят память блаженного священномученика Теодора и святых бессребреников Космы и Дамиана.

События этого дня в истории:

  • 1914: В Канаде приняли Акт, по которому украинцев из Австро-Венгрии помещали в концлагеря, где некоторых удерживали до 1920 года.
  • 1918: Во Львове во время «Ноябрьского чина» украинцы взяли власть в городе, что стало началом провозглашения ЗУНР.
  • 1922: Официально прекратила существование Османская империя, провозглашена Турецкая республика.
  • 1927: Основан футбольный клуб «Динамо» (Киев).
  • 1936: Бенито Муссолини впервые назвал союз Италии и Третьего Рейха «осью».
  • 1939: Верховный Совет СССР принял закон о присоединении Западной Украины в состав СССР.
  • 1945: Специальная комиссия союзников подтвердила смерть Адольфа Гитлера.
  • 1991: Чечня провозгласила независимость.
  • 1993: Литва ввела визовый режим для жителей стран СНГ.

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