1 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:09, 1 листопада 2024
1 листопада День заснування Європейського союзу.
Джерело фото: objectiv.tv
1 листопада відзначають кілька міжнародних свят, зокрема День заснування Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів, День бізнес-аналітики, День екології та Міжнародний день ароматичних свічок. У православній церкві вшановують пам'ять блаженного священномученика Теодора та святих безсрібників Косми й Даміана.
Події цього дня в історії:
- 1914: У Канаді ухвалили Акт, за яким українців із Австро-Угорщини поміщали до концтаборів, де декого утримували до 1920 року.
- 1918: У Львові під час "Листопадового чину" українці взяли владу в місті, що стало початком проголошення ЗУНР.
- 1922: Офіційно припинила існування Османська імперія, проголошено Турецьку республіку.
- 1927: Засновано футбольний клуб "Динамо" (Київ).
- 1936: Беніто Муссоліні вперше назвав союз Італії і Третього Рейху "віссю".
- 1939: Верховна Рада СРСР ухвалила закон про приєднання Західної України до складу СРСР.
- 1945: Спеціальна комісія союзників підтвердила смерть Адольфа Гітлера.
- 1991: Чечня проголосила незалежність.
- 1993: Литва запровадила візовий режим для жителів країн СНД.
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