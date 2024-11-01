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1 листопада – яке сьогодні свято та головні події

09:09, 1 листопада 2024
1 листопада День заснування Європейського союзу.
1 листопада – яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: objectiv.tv
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1 листопада відзначають кілька міжнародних свят, зокрема День заснування Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, Всесвітній день доброзичливого ставлення до юристів, День бізнес-аналітики, День екології та Міжнародний день ароматичних свічок. У православній церкві вшановують пам'ять блаженного священномученика Теодора та святих безсрібників Косми й Даміана.

Події цього дня в історії:

  • 1914: У Канаді ухвалили Акт, за яким українців із Австро-Угорщини поміщали до концтаборів, де декого утримували до 1920 року.
  • 1918: У Львові під час "Листопадового чину" українці взяли владу в місті, що стало початком проголошення ЗУНР.
  • 1922: Офіційно припинила існування Османська імперія, проголошено Турецьку республіку.
  • 1927: Засновано футбольний клуб "Динамо" (Київ).
  • 1936: Беніто Муссоліні вперше назвав союз Італії і Третього Рейху "віссю".
  • 1939: Верховна Рада СРСР ухвалила закон про приєднання Західної України до складу СРСР.
  • 1945: Спеціальна комісія союзників підтвердила смерть Адольфа Гітлера.
  • 1991: Чечня проголосила незалежність.
  • 1993: Литва запровадила візовий режим для жителів країн СНД.

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