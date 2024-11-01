Україна засуджує запуск ракети КНДР та закликає до посилення санкцій, – МЗС

МЗС України називає запуск міжконтинентальної ракети КНДР загрозою для світової стабільності.

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Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує черговий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Північною Кореєю 31 жовтня. У МЗС назвали цей запуск безвідповідальною провокацією, яка загрожує миру та стабільності на Корейському півострові та у світі.

Згідно з заявою, КНДР не лише підтримує росію артилерійськими боєприпасами й ракетами, але й відправляє своїх військових для участі у війні проти України, цілеспрямовано дестабілізуючи ситуацію. Останнє випробування ракети, яка досягла рекордної висоти, свідчить про значний прогрес Північної Кореї у розвитку своєї ракетної програми. У зв’язку з цим Україна висловлює занепокоєння щодо поглиблення військової співпраці між росією та КНДР.

МЗС закликає міжнародну спільноту до негайних дій проти обох режимів — від посилення санкційного тиску на росію та Північну Корею до посилення підтримки України, зокрема, у рамках Плану перемоги, представленого Президентом Володимиром Зеленським.

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