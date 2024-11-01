У Харкові оголошено жовтий рівень небезпеки – очікується штормовий вітер та перший сніг

На Харківщині українців попередили про сильні вітри та сніг.

Джерело фото: zbruc.eu

У Харкові 1 листопада оголошено підвищений рівень небезпечності через сильний вітер, повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології. За даними синоптиків, у місті та області очікуються пориви західного вітру швидкістю 15-20 м/с, що відповідає жовтому, I рівню небезпеки.

Прогнозується, що з 1 до 4 листопада погодні умови в Харківській області визначатимуть північно-західні циклони. Очікується вітряна і холодна погода з вітром 17-22 м/с. З 3 листопада дощ поступово зміниться снігом, що утворить тимчасовий покрив до 3-5 см. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі знизиться до -2°, а далі — до -5°. Денна температура коливатиметься від -1° до +4°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.