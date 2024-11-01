В МАГАТЭ обеспокоены дронами вблизи атомных электростанций в Украине

Любая военная активность вблизи АЭС угрожает ядерной безопасности, – МАГАТЭ.

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Группы Международного агентства по атомной энергии, которые посетили Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую и Чернобыльскую атомные электростанции, подтвердили поддержание ядерной безопасности, несмотря на вызовы, вызванные длительной войной. В то же время они отметили о сигналах воздушной тревоги, которые поступали в течение прошлой недели, сообщает «Интерфакс-Украина».

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность из-за частых сообщений о беспилотниках, приближающихся к атомным электростанциям, подчеркивая, что любая военная деятельность вблизи таких объектов является потенциальным риском для ядерной безопасности. Украинский регулятор также проинформировал МАГАТЭ о том, что 28 октября возле Хмельницкой АЭС летало 12 дронов, ближайший из которых был на расстоянии 400 метров. Дроны были замечены трижды за последнюю неделю вблизи южноукраинских площадок.

Кроме того, на прошлой неделе группа МАГАТЭ посетила семь электрических подстанций в Украине в рамках оценки состояния электросетей, необходимых для обеспечения ядерной безопасности, начавшейся в сентябре. Во время визитов агентство исследовало, как военные действия в начале года повлияли на поставки электроэнергии на активные атомные электростанции.

Относительно оккупированной Запорожской АЭС, сообщается о ремонте одного из реакторов после обнаружения небольшой утечки воды. Гросси отметил, что работы планируется завершить до конца этой недели, подчеркнув, что пока не наблюдается никаких непосредственных угроз для ядерной безопасности. Он также отметил, что регулярное техническое обслуживание оборудования является проблемной областью для Запорожской АЭС в условиях конфликта.

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