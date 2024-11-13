Практика судів
  1. В Україні

У Києві оголосили підозру чоловіку, який зберігав дома зброю та боєприпаси, фото

09:05, 13 листопада 2024
Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру.
У Києві оголосили підозру чоловіку, який зберігав дома зброю та боєприпаси, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці викрили 47-річного мешканця Оболонського району у зберіганні зброї та боєприпасів. Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру. Про це повідомили у поліції Києва.

Під час санкціонованого обшуку в оселі у чоловіка вилучили:

  • пістолет «ТТ»,
  • пістолет-кулемет «Скорпіон»,
  • автомат АКС – 74У зі спорядженим магазином,
  • 113 набоїв різного калібру.

Слідчі вилучили речові докази, а господаря оселі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що на Полтавщині перехожі знайшли гранату на узбіччі дороги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція зброя Київ підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ілон Маск очолив Департамент ефективності уряду в адміністрації Трампа, який перевірить федеральних чиновників

Новий орган, Департамент ефективності уряду – DOGE – під керівництвом Ілона Маска, проаналізує, чим займаються чиновники, які залишаються на посадах роками.

ДТП на парковці – як водій зміг довести, що це не він вдарив інший автомобіль

Поліція звинуватила водія в тому, що він зачепив на парковці інший автомобіль, але водій зміг довести свою невинуватість.

Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Трамп призначив очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета

«Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в Америку перш за все», - сказав про нього Трамп.

Кабмін законопроектом про реформу МСЕК пропонує внести зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді