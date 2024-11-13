У Києві оголосили підозру чоловіку, який зберігав дома зброю та боєприпаси, фото

Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру.

У столиці викрили 47-річного мешканця Оболонського району у зберіганні зброї та боєприпасів. Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру. Про це повідомили у поліції Києва.

Під час санкціонованого обшуку в оселі у чоловіка вилучили:

пістолет «ТТ»,

пістолет-кулемет «Скорпіон»,

автомат АКС – 74У зі спорядженим магазином,

113 набоїв різного калібру.

Слідчі вилучили речові докази, а господаря оселі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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