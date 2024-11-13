На Київщині постраждала людина через обстріл, є руйнування — фото

Виникла пожежа в Броварському районі.

Фото: ДСНС

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Внаслідок російської атаки зранку 13 листопада на Київщині постраждала одна людина. Про це повідомляє ДСНС.

Через обстріл виникла пожежа в Броварському районі. За даними рятувальників, зруйнована будівля.

"Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували пожежу", - розповіли у ДСНС і показали фото наслідків атаки.

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