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На Київщині постраждала людина через обстріл, є руйнування — фото

10:04, 13 листопада 2024
Виникла пожежа в Броварському районі.
На Київщині постраждала людина через обстріл, є руйнування — фото
Фото: ДСНС
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Внаслідок російської атаки зранку 13 листопада на Київщині постраждала одна людина. Про це повідомляє ДСНС.

Через обстріл виникла пожежа в Броварському районі. За даними рятувальників, зруйнована будівля.

"Постраждала одна особа, їй надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги. Рятувальники ліквідували пожежу", - розповіли у ДСНС і показали фото наслідків атаки.

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