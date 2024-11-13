У Києві запровадили обмеження споживання електроенергії для бізнесу

У столиці для промисловості та бізнесу запровадили обмеження споживання електроенергії.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що за вказівкою Укренерго 13 листопада в Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7-00 до 20-00 години.

Обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

"Причина у дефіциті в енергосистемі через попередні обстріли рф та зниження температури", - розповіли у КМВА.

Нагадаємо, що Укренерго ввело обмеження споживання електрики для бізнесу та промисловості.

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