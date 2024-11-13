В Киеве ввели ограничение потребления электроэнергии для бизнеса

В столице для промышленности и бизнеса ввели ограничение потребления электроэнергии.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что по указанию Укрэнерго 13 ноября в Киеве будут задействованы ограничения света для промышленности и бизнеса с 7-00 до 20-00 часов.

Ограничения не будут касаться бытовых потребителей.

"Причина в дефиците в энергосистеме из-за предварительных обстрелов рф и снижения температуры", - рассказали в КГВА.

Напомним, что Укрэнерго ввело ограничение потребления электричества для бизнеса и промышленности.

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