Укрэнерго ввело ограничение потребления электричества для бизнеса и промышленности

13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей.

В Украине 13 ноября временно вводится ограничение потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной ввода графиков ограничения мощности является краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены.

В Укрэнерго отметили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается. В то же время, там призывали рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления.

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