Укренерго ввело обмеження споживання електрики для бізнесу та промисловості

13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів.

В Україні 13 листопада тимчасово запроваджують обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промисловості. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною введення графіків обмеження потужності є короткострокове зниження потужності маневрової генерації і суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії. Обмеження діятимуть упродовж дня. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані.

В "Укренерго" зазначили, що жодних обмежень для побутових споживачів не передбачається. Водночас там закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання.

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