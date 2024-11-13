В Киевской области пострадал человек из-за обстрела, есть разрушения — фото

Возник пожар в Броварском районе.

В результате российской атаки утром 13 ноября в Киевской области пострадал один человек. Об этом сообщает ГСЧС.

Из-за обстрела произошел пожар в Броварском районе. По данным спасателей, разрушено здание.

"Пострадал один человек, ему оказали помощь работниками экстренной медицинской помощи. Спасатели ликвидировали пожар", - рассказали в ГСЧС и показали фото последствий атаки.

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