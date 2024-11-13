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Украина планирует призвать 160 000 военных с ноября по февраль, — FT

11:14, 13 ноября 2024
Как сообщается, к декабрю линия фронта может значительно сместиться.
Украина планирует призвать 160 000 военных с ноября по февраль, — FT
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Украина готовится к усилению наступательных действий со стороны рф в ближайшие недели, к декабрю линия фронта может сместиться на 30-35 км западнее. Об этом пишет Financial Times.

Также в издании говорится, что наибольшей проблемой для Украины остается нехватка личного состава, особенно пехоты. Украина планирует призвать еще 160 000 военнослужащих в период с ноября по февраль.

Как пишет FT, военные эксперты и украинские чиновники скептически оценивают возможность достижения этой цели, заявив, что более реалистично ожидать призыва до 100 000 человек.

"По их словам, это восполнит примерно половину недостатка личного состава, что все равно будет улучшением, поскольку некоторые подразделения пока укомплектованы примерно на треть необходимого", - пишет издание.

Напомним, что глава фонда «Вернись живым» и ветеран АТО Тарас Чмут заявил, что для эффективной обороны Украине необходимо мобилизовать около 500 тысяч человек.

Народный депутат и секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко также заявил, что, учитывая текущую ситуацию на поле боя, необходимо мобилизовать 500 тысяч мужчин.

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рф ВСУ Украина война мобилизация

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