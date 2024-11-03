Нужно мобилизовать 500 тысяч мужчин, о чем раньше говорил Залужный, — нардеп Роман Костенко

Роман Костенко заявил, что, учитывая текущую ситуацию на поле боя, необходимо мобилизовать 500 тысяч мужчин.

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Народный депутат и секретарь Комитета по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что в сентябре произошло значительное снижение активности мобилизационного процесса в стране, и эта тенденция продолжается.

Он вспомнил, как в декабре 2023 года эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что в армию необходимо призвать 500 тысяч человек. Эта цифра актуальна, говорит Костенко.

«Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая, какие нам нужно пополнение, я все-таки больше соглашаюсь с ним и считаю, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем», — заявил Костенко в эфире телеканала Прямой.

Напомним, что в Украине военное положение и мобилизацию продлили до февраля 2025 года.

Депутат Роман Костенко ранее говорил, что призывной возраст в Украине должен быть от 20 до 50 лет. По его словам, сейчас категория людей, которых призывают в армию, достаточно возрастная.

Валерий Залужный на днях допустил мобилизацию женщин в Украине.

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