Потрібно мобілізувати 500 тисяч чоловіків, про що раніше казав Залужний, — нардеп Роман Костенко

Роман Костенко заявив, що з огляду на поточну ситуацію на полі бою необхідно мобілізувати 500 тисяч чоловіків.

фото з відкритих джерел

Народний депутат та секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що у вересні відбулось значне зниження активності мобілізаційного процесу в країні, і ця тенденція триває.

Він пригадав, як у грудні 2023 року ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що до війська необхідно призвати 500 тисяч людей. Ця цифра наразі актуальна, каже Костенко.

«З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо», — заявив Костенко у ефірі телеканалу Прямий.

Нагадаємо, що в Україні воєнний стан та мобілізацію продовжили до лютого 2025 року.

Депутат Роман Костенко раніше казав, що призовний вік в Україні має бути від 20 до 50 років. За його словами, зараз категорія людей, яких призивають до війська, є досить віковою.

Валерій Залужний днями допустив мобілізацію жінок в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.