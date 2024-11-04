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Пенсійне забезпечення державних службовців — що треба знати

07:18, 4 листопада 2024
Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права.
Пенсійне забезпечення державних службовців — що треба знати
Фото: fakty.ua
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало головні особливості пенсійного забезпечення державних службовців.

Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 90 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889.

При цьому пунктами 10, 12 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 визначено право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України від 16.12.1993 № 3723-XII «Про державну службу», згідно з якою пенсія призначається, якщо станом на 01.05.2016:

-  особа має не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, та станом на 01.05.2016 займала посаду державного службовця;

- особа має не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України (незалежно від факту роботи на 01.05.2016).

Відповідно до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 622, право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723-XII за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та необхідного стажу державної служби, мають:

- чоловіки, які досягли віку 62 роки;

- жінки, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсія державним службовцям призначається з дати звернення, але не раніше дати виникнення права, в розмірі 60 % суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, — заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2024 № 823 «Про внесення змін до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб» внесено зміни до Порядку № 622 (застосовується з 01.01.2024).

Зокрема, визначено порядок призначення пенсій державним службовцям, які працювали з 01.01.2024 в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, або працювали в державних органах, що провели класифікацію посад державної служби, та яких не було переведено на посади, передбачені штатним розписом, або які звільнилися до 01.01.2024.

З урахуванням внесених змін затверджено нові форми довідок про складові заробітної плати для призначення пенсії державного службовця (додатки 1-6 до Порядку № 622).

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