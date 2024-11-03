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Новий потужний ураган насувається на США

12:15, 3 листопада 2024
Існує загроза насування урагану «Петті», який назріває в Карибському басейні.
Новий потужний ураган насувається на США
Фото: Reuters
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Американські метеорологи заявили про небезпеку, пов'язану з ураганом "Петті", який розвивається в Карибському басейні і, ймовірно, може потрапити на територію США. Проте наразі експерти не дають прогнозів, коли саме це може статись. Про це пише Daily mail.

"Наступного тижня більша частина вітру зміститься на північ, і це, по суті, створить кишеню з високою температурою океану, великою кількістю вологи і дуже слабким зсувом вітру, що буде сприятливим для розвитку тропічного циклону", — пояснив провідний експерт з ураганів Алекс ДаСілва.

За його інформацією, у цього шторму є два можливі маршрути: один веде на захід, а інший — на північ.

Західний маршрут, скоріш за все, не матиме значного впливу на США, проте може торкнутися південної частини Флориди, якщо шторм посилиться впродовж найближчих семи днів.

Це спонукало Національний центр ураганів (NHC) дещо підвищити ймовірність формування тропічного шторму в найближчі сім днів.

Водночас вказано, що незалежно від того, чи сформується ураган, наступного тижня на Карибських островах очікується неспокійне море і сильні дощі.

Якщо "Петті" все ж попрямує до Флориди, мешканцям штату варто буде бути готовими до четвертого шторму за три останні місяці. Раніше регіон вже постраждав від ураганів "Деббі", "Гелен" і "Мілтон".

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США

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