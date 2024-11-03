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Новый мощный ураган надвигается на США

12:15, 3 ноября 2024
Существует угроза надвигающегося урагана «Петти», который назревает в Карибском бассейне.
Новый мощный ураган надвигается на США
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Американские метеорологи заявили об опасности, связанной с развивающимся ураганом "Пэтти" в Карибском бассейне и, вероятно, может попасть на территорию США. Однако эксперты не дают прогнозов, когда именно это может произойти. Об этом пишет Daily mail.

"На следующей неделе большая часть ветра сместится на север, и это, по сути, создаст карман с высокой температурой океана, большим количеством влаги и очень слабым смещением ветра, что будет благоприятным для развития тропического циклона", - пояснил ведущий эксперт по ураганам Алекс ДаСилва.

По его информации, у этого шторма есть два возможных маршрута: один ведет на запад, а другой на север.

Западный маршрут, скорее всего, не будет иметь значительного влияния на США, однако может затронуть южную часть Флориды, если шторм усилится в ближайшие семь дней.

Это побудило Национальный центр ураганов несколько повысить вероятность формирования тропического шторма в ближайшие семь дней.

В то же время, указано, что независимо от того, сформируется ли ураган, на следующей неделе на Карибских островах ожидается неспокойное море и сильные дожди.

Если "Петти" все же направится во Флориду, жителям штата стоит быть готовыми к четвертому шторму за три последних месяца. Ранее регион уже пострадал от ураганов "Дебби", "Гелен" и "Милтон".

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США

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