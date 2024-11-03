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Украинцам напомнили, какие именно отпуска компенсируются в случае увольнения работника

22:31, 3 ноября 2024
Компенсация при увольнении предоставляется только за два вида отпусков.
Украинцам напомнили, какие именно отпуска компенсируются в случае увольнения работника
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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, какие именно отпуска компенсируются в случае увольнения работника.

Выплата денежной компенсации за неиспользованные дни отпуска предусмотрена ст. 24 Закона об отпусках и ст. 83 КЗоТ. Так, при увольнении компенсации в обязательном порядке подлежат только два вида отпусков.

Ежегодный отпуск. Согласно ст. 4 Закона об отпусках к ежегодным отпускам относятся:

  • основной отпуск (ст. 6 Закона об отпусках);
  • дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда (ст. 7 Закона об отпусках);
  • дополнительный отпуск за особый характер труда (ст. 8 Закона об отпусках);
  • другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством, к числу таких относятся, в частности, дополнительный ежегодный отпуск за стаж в органах местного самоуправления и отпуск за стаж государственной службы.

Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, то есть это так называемый отпуск «на детей», предоставляемый в соответствии со ст. 19 Закона об отпусках.

Все остальные отпуска при увольнении не компенсируются. Впрочем, перед увольнением работник может использовать такие отпуска («боевой», «чернобыльский» и т.п.), воспользовавшись нормой ст. 3 Закона об отпусках (письмо Минэкономики от 26.12.2019 г. № 1987/0/76-19).

Однако если работника увольняют за нарушение трудовой дисциплины, он не может воспользоваться правом на отпуск перед расторжением трудового договора.

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