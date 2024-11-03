Практика судов
  1. В Украине

Омбудсмен Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых рф готова срочно вернуть

11:57, 3 ноября 2024
Дмитрий Лубинец отметил, что рф тормозит процессы обмена военнопленными.
Омбудсмен Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых рф готова срочно вернуть
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российского Омбудсмена предоставить все списки украинских военнопленных, которых рф готова срочно освободить.

"Как Омбудсмен Украины, желаю получить от уполномоченного по правам человека от россии все списки украинских военнопленных, которых рф срочно готова вернуть", - сообщил он в соцсети.

Лубинец уточнил, что его обращение связано из-за заявления российской стороны о том, что минобороны рф якобы предлагало передать Украине 935 украинских военнопленных, но Киев "забрал только 279 человек".

"Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченному по правам человека в рф, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены! Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Также Омбудсмен отметил, что обычно процессы обмена тормозит рф и использует это как метод влияния на украинское общество.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

омбудсмен Дмитрий Лубинец обмен пленными

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В прокуратуре введут автоматическое распределение дел на процессуальных руководителей

В Офисе Генпрокурора хотят сделать нагрузку на прокуроров равномерной, а также устранить влияние начальников на процессуальных руководителей.

Еврокомиссия рекомендует изъять из УПК нормы об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков расследования

Действительно ли Еврокомиссия рекомендует разрешить расследовать любые уголовные дела вечно.

Галина Третьякова предлагает изъять из закона о судоустройстве нормы о пенсионном обеспечении судей и изменить законодательство о спецпенсиях

Для судей, правоохранителей, работников прокуратуры, органов обороны и антикоррупционных органов предлагается ввести «профессиональную пенсионную систему».

Члена ВККС обвинили в незаконном получении доплат за научную степень, которую он не получал – создана комиссия

Высшая квалификационная комиссия судей в очередной раз оказалась в неприятной ситуации, но попытается разобраться в проблеме вместе с общественными активистами.

Конституционный Суд в начале 2025 года может прекратить свою деятельность из-за отсутствия полномочного состава

Сразу у трех судей Конституционного Суда истекают полномочия.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді