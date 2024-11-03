Омбудсмен Лубинец требует списки украинских военнопленных, которых рф готова срочно вернуть

Дмитрий Лубинец отметил, что рф тормозит процессы обмена военнопленными.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал российского Омбудсмена предоставить все списки украинских военнопленных, которых рф готова срочно освободить.

"Как Омбудсмен Украины, желаю получить от уполномоченного по правам человека от россии все списки украинских военнопленных, которых рф срочно готова вернуть", - сообщил он в соцсети.

Лубинец уточнил, что его обращение связано из-за заявления российской стороны о том, что минобороны рф якобы предлагало передать Украине 935 украинских военнопленных, но Киев "забрал только 279 человек".

"Именно поэтому, обращаюсь к уполномоченному по правам человека в рф, чтобы эти списки с гражданами Украины были мне предоставлены! Ведь Украина всегда готова принимать все списки и всех наших граждан! Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными! Мы придерживаемся Женевских конвенций и международного гуманитарного права", - подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Также Омбудсмен отметил, что обычно процессы обмена тормозит рф и использует это как метод влияния на украинское общество.

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