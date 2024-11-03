Омбудсмен Лубінець вимагає списки українських військовополонених, яких рф готова терміново повернути

Дмитро Лубінець зазначив, що рф гальмує процеси обміну військовополоненими.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець закликав російського Омбудсмена надати всі списки українських військовополонених, яких рф готова терміново звільнити.

"Як Омбудсмен України, бажаю отримати від уповноваженої з прав людини в рф всі списки українських військовополонених, яких РФ терміново готова повернути", - повідомив він у соцмережі.

Лубінець уточнив, що його звернення пов'язано через заяву російської сторони про те, що міноборони рф начебто пропонувало передати Україні 935 українських військовополонених, але Київ "забрав лише 279 людей".

"Саме тому, звертаюся до уповноваженої з прав людини в рф, щоб ці списки з громадянами України були мені надані! Адже Україна завжди готова приймати всі списки і всіх наших громадян! Ми завжди готові до проведення обмінів військовополоненими! Ми дотримуємося Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - наголосив Дмитро Лубінець.

Також Омбудсмен зазначив, що зазвичай процеси обміну гальмує росія і використовує це як метод впливу на українське суспільство.

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