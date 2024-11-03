Який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років

В Україні вік, з якого громадяни можуть виходити на пенсію та отримувати її, визначається тривалістю страхового стажу і становить 60, 63 або 65 років. Про це нагадують у Пенсійному фонді.
Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.
Право на пенсію за віком у 2024 році мають особи, яким виповнилося:
Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
Основні документи, які необхідно подати:
Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.
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