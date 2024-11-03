Який потрібен стаж, щоб вийти на пенсію у 60, 63 чи 65 років

У 2024 році, щоб отримувати пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 31 рік стажу.

В Україні вік, з якого громадяни можуть виходити на пенсію та отримувати її, визначається тривалістю страхового стажу і становить 60, 63 або 65 років. Про це нагадують у Пенсійному фонді.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Право на пенсію за віком у 2024 році мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 років — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Основні документи, які необхідно подати:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші документи.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

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