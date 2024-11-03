У Львові нетвереза водійка в'їхала в авто патрульних, після чого пропонувала їм хабар

Жінка не дотрималася безпечного інтервалу та зіткнулася із авто поліції.

У Львові 54-річна нетвереза водійка в'їхала в автомобіль патрульних та пропонувала їм хабар. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Водійка автомобіля "Volksvagen Taos" не дотрималася безпечного інтервалу, після чого зіткнулася із автомобілем патрульних.

Під час спілкування ії нею патрульні виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження перевірки на стан сп'яніння жінка відмовилася та почала пропонувати неправомірну вигоду патрульним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.