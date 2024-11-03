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Що святкують 3 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня

10:24, 3 листопада 2024
В Україні святкують День інженерних військ.
Що святкують 3 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня
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У неділю, 3 листопада, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні в нашій країні святкують День інженерних військ. Цей день присвячений усім інженерним військам, які забезпечують безпеку та оборону країни.

Крім цього, сьогодні День працівника соціальної сфери. Це свято встановлено для вшанування всіх працівників соціальної сфери, які працюють над покращенням життя людей, надаючи соціальні послуги та підтримку тим, хто її потребує. 

А ще 3 листопада святкують Міжнародний день біосферних заповідників. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість біосферних заповідників у збереженні біорізноманіття та екосистем. 

Крім цього, у Японії святкують День культури, а у США - Національний день сендвіча.

Віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала.

Пам’ятні події:

  • 1493 рік — Христофор Колумб відкриває Домініку;
  • 1871 рік — у Центральній Африці знайдена зникає експедиція Девіда Лівінгстона;
  • 1888 рік — знаходять останню жертву Джека-Різника;
  • 1903 рік — Панама за підтримкою США відокремлюється від Колумбії;
  • 1903 рік — нідерландський фізіолог Віллем Ейнтговен розробляє електрокардіограф;
  • 1918 рік — Угорщина оголошує про своє відділення від Австрії;
  • 1918 рік — Буковинське віче вирішує приєднати Північну Буковину до ЗУНР;
  • 1927 рік — у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкривають тунель Голланда — перший у світі підводний тунель для транспорту;
  • 1943 рік — починається Битва за Київ;
  • 1992 рік — президентом США стає Білл Клінтон;
  • 1995 рік — учені Техаського університету уперше виділяють ген грудного раку;
  • 2020 рік — президентські вибори у США між кандидатами Джо Байденом та Дональдом Трампом.

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