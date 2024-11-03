Що святкують 3 листопада та які пам’ятні події сталися цього дня

У неділю, 3 листопада, в Україні та світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні в нашій країні святкують День інженерних військ. Цей день присвячений усім інженерним військам, які забезпечують безпеку та оборону країни.
Крім цього, сьогодні День працівника соціальної сфери. Це свято встановлено для вшанування всіх працівників соціальної сфери, які працюють над покращенням життя людей, надаючи соціальні послуги та підтримку тим, хто її потребує.
А ще 3 листопада святкують Міжнародний день біосферних заповідників. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість біосферних заповідників у збереженні біорізноманіття та екосистем.
Крім цього, у Японії святкують День культури, а у США - Національний день сендвіча.
Віряни вшановують пам'ять святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала.
Пам’ятні події:
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