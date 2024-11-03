Что празднуют 3 ноября и какие памятные события произошли в этот день

В воскресенье, 3 ноября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране празднуют День инженерных войск. Этот день посвящен всем инженерным войскам, обеспечивающим безопасность и оборону страны.
Кроме того, сегодня День работника социальной сферы. Этот праздник установлен для чествования всех работников социальной сферы, которые работают над улучшением жизни людей, оказывая социальные услуги и поддержку нуждающимся.
А еще 3 ноября отмечают Международный день биосферных заповедников. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности биосферных заповедников в сохранении биоразнообразия и экосистем.
Кроме этого, в Японии празднуют День культуры, а в США – Национальный день сэндвича.
Верующие чтят память святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.
Памятные события:
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