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Что празднуют 3 ноября и какие памятные события произошли в этот день

10:24, 3 ноября 2024
В Украине отмечают День инженерных войск.
Что празднуют 3 ноября и какие памятные события произошли в этот день
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В воскресенье, 3 ноября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране празднуют День инженерных войск. Этот день посвящен всем инженерным войскам, обеспечивающим безопасность и оборону страны.

Кроме того, сегодня День работника социальной сферы. Этот праздник установлен для чествования всех работников социальной сферы, которые работают над улучшением жизни людей, оказывая социальные услуги и поддержку нуждающимся.

А еще 3 ноября отмечают Международный день биосферных заповедников. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности биосферных заповедников в сохранении биоразнообразия и экосистем.

Кроме этого, в Японии празднуют День культуры, а в США – Национальный день сэндвича.

Верующие чтят память святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

Памятные события:

  • 1493 год — Христофор Колумб открывает Доминику;
  • 1871 год – в Центральной Африке найдена исчезающая экспедиция Дэвида Ливингстона;
  • 1888 год – находят последнюю жертву Джека-Потрошителя;
  • 1903 год — Панама при поддержке США отделяется от Колумбии;
  • 1903 год – нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен разрабатывает электрокардиограф;
  • 1918 год — Венгрия объявляет о своем отделении от Австрии;
  • 1918 год — Буковинское вече решает присоединить Северную Буковину к ЗУНР;
  • 1927 год – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открывают тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта;
  • 1943 год – начинается Битва за Киев;
  • 1992 год – президентом США становится Билл Клинтон;
  • 1995 год – ученые Техасского университета впервые выделяют ген грудного рака;
  • 2020 год – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

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