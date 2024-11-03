Что празднуют 3 ноября и какие памятные события произошли в этот день

В Украине отмечают День инженерных войск.

В воскресенье, 3 ноября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня в нашей стране празднуют День инженерных войск. Этот день посвящен всем инженерным войскам, обеспечивающим безопасность и оборону страны.

Кроме того, сегодня День работника социальной сферы. Этот праздник установлен для чествования всех работников социальной сферы, которые работают над улучшением жизни людей, оказывая социальные услуги и поддержку нуждающимся.

А еще 3 ноября отмечают Международный день биосферных заповедников. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности биосферных заповедников в сохранении биоразнообразия и экосистем.

Кроме этого, в Японии празднуют День культуры, а в США – Национальный день сэндвича.

Верующие чтят память святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

Памятные события:

1493 год — Христофор Колумб открывает Доминику;

1871 год – в Центральной Африке найдена исчезающая экспедиция Дэвида Ливингстона;

1888 год – находят последнюю жертву Джека-Потрошителя;

1903 год — Панама при поддержке США отделяется от Колумбии;

1903 год – нидерландский физиолог Виллем Эйнтговен разрабатывает электрокардиограф;

1918 год — Венгрия объявляет о своем отделении от Австрии;

1918 год — Буковинское вече решает присоединить Северную Буковину к ЗУНР;

1927 год – в Нью-Йорке под рекой Гудзон открывают тоннель Голланда – первый в мире подводный тоннель для транспорта;

1943 год – начинается Битва за Киев;

1992 год – президентом США становится Билл Клинтон;

1995 год – ученые Техасского университета впервые выделяют ген грудного рака;

2020 год – президентские выборы в США между кандидатами Джо Байденом и Дональдом Трампом.

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