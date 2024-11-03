На Закарпатье группа лиц в продуктах поставляла наркотики и психотропы в тюрьму

Дельцы наладили схему поставки метамфетамина и каннабиса в учреждение исполнения наказаний для их реализации заключенным.

На Закарпатье заключенные с сообщниками организовали канал торговли наркотиками. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, организатор и его сообщник, находясь под стражей, подыскали в Ужгороде еще двух человек, привлеченных к преступной деятельности. Последние покупали наркотики и психотропы, фасовали и прятали их в продукты питания, которые в дальнейшем через почтового оператора присылали заключенным подельникам.

Полицейские задокументировали факт сбыта по такой схеме партии марихуаны и более полукилограмма метамфетамина.

Во время обысков у подозреваемых изъять почти 250 граммов расфасованного метамфетамина, что по ценам черного рынка стоит около полумиллиона гривен, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты, деньги, а также коробки с зип-пакетами и фольгой. Также в комнате выдачи посылок в УИН изъяли скрытые в бутылках из-под йогурта 2 пакета с марихуаной.

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