В Молдове проходит второй тур выборов президента

В решающем втором туре соревнуются Майя Санду и Александр Стояногло.

В Молдове 3 ноября проходит второй тур президентских выборов. Граждане будут выбирать между Маей Санду и Александром Стояногло.

По данным молдавского ЦИК, в основных списках зарегистрировано 2,7 млн избирателей. Избирательные участки открылись в 7 утра по местному времени и закроются в 21:00.

В стране и за ее пределами работают 2219 участков, из которых 1988 – на территории Молдовы, а 231 – за рубежом.

Как пишет Reuters., нынешнее голосование, вероятнее всего, задаст тон парламентским выборам следующим летом, на которых партия Санду будет бороться за сохранение своего большинства.

Напомним, что 20 октября в первом туре Санду набрала более 42% голосов, Стояногло – почти 26%.

Молдова проголосовала за вступление в Европейский Союз на референдуме, но с небольшой разницей в голосах.

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