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У Молдові проходить другий тур виборів президента

09:30, 3 листопада 2024
У вирішальному другому турі змагаються Мая Санду та Александр Стояногло.
У Молдові проходить другий тур виборів президента
Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza
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У Молдові 3 листопада проходить другий тур президентських виборів. Громадяни обиратимуть між Маєю Санду та Александром Стояногло.

За даними молдавської ЦВК, в основних списках зареєстровано 2,7 млн виборців. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку за місцевим часом і закриються о 21:00.

У країні та за її межами працюють 2219 дільниць, з яких 1988 – на території Молдови, а 231 – за кордоном.

Як пише Reuters., нинішнє голосування, найімовірніше, задасть тон парламентським виборам наступного літа, на яких партія Санду буде боротися за збереження своєї більшості. 

Нагадаємо, що 20 жовтня  у першому турі Санду набрала понад 42% голосів, Стояногло – майже 26%. 

Молдова також проголосувала за вступ до Європейського Союзу на референдумі, але з невеликою різницею в голосах.

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