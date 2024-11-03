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Податкова нагадує, який строк повернення працівником невикористаної готівкової іноземної валюти після закордонного відрядження

10:06, 3 листопада 2024
Невикористаний залишок ввезеної в Україну готівкової інвалюти підлягає оприбуткуванню до каси роботодавця протягом 3 днів і зарахуванню на поточний рахунок в інвалюті упродовж 5 банківських днів.
Податкова нагадує, який строк повернення працівником невикористаної готівкової іноземної валюти після закордонного відрядження
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ДПС у Дніпропетровській області пояснює,  який строк повернення працівником невикористаної готівкової іноземної валюти після закордонного відрядження.

Зазначається, що відповідно до п. 16 розд. І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 02.01.2019 №5 із змінами та доповненнями (далі – Положення №5), розрахунки за зовнішньоекономічними операціями здійснюються виключно через рахунки в банках.

Розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі заборонено, крім випадку, коли нерезидент – суб’єкт господарської діяльності згідно з умовами експортного договору резидента – суб’єкта господарської діяльності здійснює оплату фізичній особі – резиденту, яка перебуває у відрядженні за кордоном з метою виконання зобов’язань за експортним договором резидента – суб’єкта господарської діяльності, коштами в готівковій іноземній валюті експлуатаційних витрат, пов’язаних з обслуговуванням транспортного засобу, який належить резидентові – стороні договору (орендується, фрахтується ним) і використовується за кордоном з метою виконання зобов’язань останнього за цим договором, за умови оприбуткування невикористаного залишку ввезеної до України готівкової іноземної валюти до каси резидента – суб’єкта господарської діяльності згідно з абзацом третім п. 16 розд. I Положення №5 (абзац другий п. 16 розд. І Положення №5).

Невикористаний залишок ввезеної до України готівкової іноземної валюти підлягає оприбуткуванню до каси резидента – суб’єкта господарської діяльності протягом трьох днів і зарахуванню на поточний рахунок в іноземній валюті резидента – суб’єкта господарської діяльності протягом п’яти банківських днів (з часу його оприбуткування до каси). Отримання від нерезидента готівкової іноземної валюти на експлуатаційні витрати, пов’язані з обслуговуванням транспортного засобу резидента за кордоном, та використання цих коштів на зазначені цілі та їх ввезення до України має бути підтверджено відповідними документами.

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податкова

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