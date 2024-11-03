«Закривав» адмінсправи за хабарі — судового розпорядника відправили за ґрати на 4 роки

Фігурант обіцяв житомирянину «вирішити питання» закриття справи за водіння у стані сп’яніння.

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У Житомирі призначили покарання у вигляді позбавлення волі на чотири роки старшому судовому розпоряднику. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У червні 2020 року старший судовий розпорядник райсуду пообіцяв житомирянину «вирішити питання» щодо закриття справи про розгляд стосовно нього адмінпротоколу, складеного за керування авто у стані сп’яніння.

За уникнення притягнення до адміністративної відповідальності обвинувачений запросив у клієнта грошову винагороду.

При цьому пояснив, що гроші нібито має передати судді, який розглядатиме справу. Хоча насправді не мав жодних намірів передавати їх будь-кому.

У суді обвинувачений вину не визнав. Наразі судовий розпорядник звільнений з посади.

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