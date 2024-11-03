«Закрывал» админдела за взятки — судебного распорядителя отправили за решетку на 4 года

Фигурант обещал житомирянину «решить вопрос» закрытия дела за вождение в состоянии опьянения.

В Житомире назначен наказание в виде лишения свободы на четыре года старшему судебному распорядителю. Об этом сообщает областная прокуратура.

В июне 2020 года старший судебный распорядитель райсуда пообещал житомирянину «решить вопрос» о закрытии дела о рассмотрении в отношении него админпротокола, составленного за вождение в состоянии опьянения.

Во избежание привлечения к административной ответственности обвиняемый пригласил у клиента денежное вознаграждение.

При этом объяснил, что деньги якобы должны передать судье, который будет рассматривать дело. Хотя на самом деле не было никаких намерений передавать их кому-либо.

В суде обвиняемый вину не признал. В настоящее время судебный распорядитель уволен с должности.

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