Можно ли уволить работника из-за его отказа работать в связи с изменением существенных условий труда в период военного положения

Гоструда отмечает, что собственник или уполномоченный им орган имеет право уволить работника, который отказывается по каким-либо причинам продолжать выполнять работу в новых условиях.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, возможно ли уволить работника, отказавшегося работать в связи с изменением существенных условий труда в период военного положения.

Согласно статье 3 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного состояния уведомление работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда, предусмотренных частью третьей статьи 32 КЗоТ Украины, осуществляется не позднее, чем до введения таких условий .

Если работник отказался работать в новых условиях и сообщил об этом работодателю в письменном виде, работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор на основании пункта 6 статьи 36 КЗоТ Украины.

То есть собственник или уполномоченный им орган имеет право уволить работника, который отказывается по каким-либо причинам продолжать выполнять работу в новых условиях. Законодательство не предусматривает необходимости принятия мер по трудоустройству работников в таких случаях.

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