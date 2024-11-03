Пенсионный фонд объяснил, можно ли оплатить добровольный страховой взнос в период ухода за ребенком до 3 лет

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста включается в страховой стаж как период, за который оплачены страховые взносы исходя из размера минимальной заработной платы.

Пенсионный фонд Украины рассказывает, можно ли оплатить добровольный страховой взнос в период ухода за ребенком до 3 лет.

Отмечается, что добровольное участие в пенсионном страховании могут принимать как застрахованные, так и не застрахованные лица старше 16 лет, о которых есть информация в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Информация о работающем лице, в том числе если оно находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, содержится в реестре застрахованных лиц. При таких обстоятельствах женщина может участвовать в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

В то же время период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста включается в страховой стаж как период, за который оплачены страховые взносы исходя из размера минимальной заработной платы.

Дополнительно оплатив за себя добровольный взнос, можно увеличить заработок, который в будущем будет учтен при исчислении пенсии.

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