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В Житомирской области судили водителя автобуса Neoplan, сбившего насмерть участника благотворительного веломарафона

08:54, 3 ноября 2024
По данным суда, водитель мог избежать столкновения, однако не сделал этого.
В Житомирской области судили водителя автобуса Neoplan, сбившего насмерть участника благотворительного веломарафона
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Бердичевский горрайонный суд вынес приговор водителю автобуса «Неоплан 122», которого признал виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель участника благотворительного веломарафона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Водію призначили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. Цивільний  позов у кримінальному провадженні подано не було.

Ідеться про ДТП зі смертельними наслідками,  яка сталася у серпні 2024 року на автодорозі поблизу с. Великих  Низгірців неподалік Бердичева. Як встановив суд, водій автобуса, рухаючись у напрямку Житомира, проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не урахував дорожню обстановку, перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де  у той час рухалася колона велосипедистів.

Проте водій не зменшив швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, чого вимагають Правила дорожнього руху, а продовжив рух,  у результаті чого відбулося зіткнення автобуса з велосипедом. Внаслідок цього  велосипедист  отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у  лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений 58-річний  мешканець  Вінниччини повністю визнав  свою вину та пояснив суду, що того дня з напарником віз автобус до Києва на ремонт. Аварія сталася після того, як мікроавтобус, який рухався попереду, почав з′їжджати на узбіччя, а потім несподівано повернувся на проїзну частину. Щоб уникнути зіткнення з ним, водій скерував автобус на  зустрічну смугу, розраховуючи, що проїде між  бусом та колоною, проте це йому не  вдалося  і він боковою частиною «неоплана» все-таки зачепив велосипед, який рухався шостим у колоні.

Крім повного визнання вини обвинуваченим, його винуватість також підтверджена сукупністю інших зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів. Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував думку потерпілої – дружини загиблого велосипедиста, яка просила про реальне, а не умовне покарання для обвинуваченого (справа №274/7647/24).

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ДТП приговор

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