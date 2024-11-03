В Житомирской области судили водителя автобуса Neoplan, сбившего насмерть участника благотворительного веломарафона

По данным суда, водитель мог избежать столкновения, однако не сделал этого.

Бердичевский горрайонный суд вынес приговор водителю автобуса «Неоплан 122», которого признал виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой гибель участника благотворительного веломарафона. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Водію призначили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. Цивільний позов у кримінальному провадженні подано не було.

Ідеться про ДТП зі смертельними наслідками, яка сталася у серпні 2024 року на автодорозі поблизу с. Великих Низгірців неподалік Бердичева. Як встановив суд, водій автобуса, рухаючись у напрямку Житомира, проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не урахував дорожню обстановку, перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де у той час рухалася колона велосипедистів.

Проте водій не зменшив швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, чого вимагають Правила дорожнього руху, а продовжив рух, у результаті чого відбулося зіткнення автобуса з велосипедом. Внаслідок цього велосипедист отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений 58-річний мешканець Вінниччини повністю визнав свою вину та пояснив суду, що того дня з напарником віз автобус до Києва на ремонт. Аварія сталася після того, як мікроавтобус, який рухався попереду, почав з′їжджати на узбіччя, а потім несподівано повернувся на проїзну частину. Щоб уникнути зіткнення з ним, водій скерував автобус на зустрічну смугу, розраховуючи, що проїде між бусом та колоною, проте це йому не вдалося і він боковою частиною «неоплана» все-таки зачепив велосипед, який рухався шостим у колоні.

Крім повного визнання вини обвинуваченим, його винуватість також підтверджена сукупністю інших зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів. Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував думку потерпілої – дружини загиблого велосипедиста, яка просила про реальне, а не умовне покарання для обвинуваченого (справа №274/7647/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.