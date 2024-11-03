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На Житомирщині судили водія автобуса Neoplan, який збив на смерть учасника благодійного веломарафону

08:54, 3 листопада 2024
За даними суду, водій міг уникнути зіткнення, проте не зробив цього.
На Житомирщині судили водія автобуса Neoplan, який збив на смерть учасника благодійного веломарафону
Фото: поліція
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Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок водієві автобуса «Неоплан 122», якого визнав  винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель учасника благодійного веломарафону. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Водію призначили 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку. Цивільний  позов у кримінальному провадженні подано не було.

Ідеться про ДТП зі смертельними наслідками,  яка сталася у серпні 2024 року на автодорозі поблизу с. Великих  Низгірців неподалік Бердичева. Як встановив суд, водій автобуса, рухаючись у напрямку Житомира, проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, не урахував дорожню обстановку, перед зміною напрямку руху не переконався, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам, не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху, де  у той час рухалася колона велосипедистів.

Проте водій не зменшив швидкості аж до повної зупинки транспортного засобу, чого вимагають Правила дорожнього руху, а продовжив рух,  у результаті чого відбулося зіткнення автобуса з велосипедом. Внаслідок цього  велосипедист  отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у  лікарні.

У судовому засіданні обвинувачений 58-річний  мешканець  Вінниччини повністю визнав  свою вину та пояснив суду, що того дня з напарником віз автобус до Києва на ремонт. Аварія сталася після того, як мікроавтобус, який рухався попереду, почав з′їжджати на узбіччя, а потім несподівано повернувся на проїзну частину. Щоб уникнути зіткнення з ним, водій скерував автобус на  зустрічну смугу, розраховуючи, що проїде між  бусом та колоною, проте це йому не  вдалося  і він боковою частиною «неоплана» все-таки зачепив велосипед, який рухався шостим у колоні.

Крім повного визнання вини обвинуваченим, його винуватість також підтверджена сукупністю інших зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів. Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував думку потерпілої – дружини загиблого велосипедиста, яка просила про реальне, а не умовне покарання для обвинуваченого (справа №274/7647/24).

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