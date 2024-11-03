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Пенсійний фонд пояснив, чи можна сплатити добровільний страховий внесок у період догляду за дитиною до 3 років

09:12, 3 листопада 2024
Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.
Пенсійний фонд пояснив, чи можна сплатити добровільний страховий внесок у період догляду за дитиною до 3 років
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Пенсійний фонд України розповідає, , чи можна сплатити добровільний страховий внесок у період догляду за дитиною до 3 років.

Зазначається, що добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років, про яких є інформація в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Інформація про працюючу особу, в тому числі якщо вона перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, міститься в реєстрі застрахованих осіб. За таких обставин жінка може брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Водночас період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати.

Додатково сплативши за себе добровільний внесок, можна збільшити заробіток, який у майбутньому буде враховано під час обчислення пенсії.

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