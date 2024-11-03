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Чи можна звільнити працівника через його відмову працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану

11:02, 3 листопада 2024
Держпраці зазначає, що власник чи уповноважений ним орган має право звільнити працівника, який відмовляється з будь-яких причин продовжувати виконувати роботу в нових умовах.
Чи можна звільнити працівника через його відмову працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи можливо звільнити працівника, який відмовився працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП України, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Якщо працівник відмовився працювати в нових умовах та повідомив про це роботодавця письмово, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП України.

Тобто власник чи уповноважений ним орган має право звільнити працівника, який відмовляється з будь-яких причин продовжувати виконувати роботу в нових умовах. Законодавство не передбачає необхідності вжиття заходів щодо працевлаштування працівників у таких випадках.

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