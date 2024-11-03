На Закарпатті група осіб у продуктах поставляла наркотики та психотропи у в’язницю

Ділки налагодили схему постачання метамфетаміну та канабісу в установу виконання покарань для їх реалізації в’язням.

Фото: поліція

На Закарпатті в'язні зі спільниками організували канал торгівлі наркотиками. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, організатор і його спільник, перебуваючи під вартою, підшукали в Ужгороді ще двох осіб, яких залучили до злочинної діяльності. Останні купували наркотики та психотропи, фасували та ховали їх у продукти харчування, які надалі, через поштового оператора надсилали ув’язненим спільникам.

Поліцейські задокументували факт збуту за такою схемою партії марихуани та понад півкілограма метамфетаміну.

Під час обшуків у підозрюваних вилучити майже 250 грамів розфасованого метамфетаміну, що за цінами чорного ринку коштує близько півмільйона гривень, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, гроші, а також коробки із зіп-пакетами та фольгою. Також у кімнаті видачі посилок в УВП вилучили приховані у пляшках з-під йогурту 2 пакети з марихуаною.

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