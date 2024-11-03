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Во Львове нетрезвая водитель въехала в авто патрульных, после чего предлагала им взятку

11:20, 3 ноября 2024
Женщина не соблюдала безопасный интервал и столкнулась с авто полиции.
Во Львове нетрезвая водитель въехала в авто патрульных, после чего предлагала им взятку
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Во Львове 54-летняя нетрезвая водитель въехала в автомобиль патрульных и предлагала им взятку. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Водитель автомобиля "Volksvagen Taos" не соблюдала безопасный интервал, после чего столкнулась с автомобилем патрульных.

Во время общения с ней патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. От прохождения проверки на состояние опьянения женщина отказалась и стала предлагать патрульным неправомерную выгоду.

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ДТП взятка патрульная полиция

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