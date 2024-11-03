Какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет

В Украине возраст, с которого граждане могут выходить на пенсию и получать ее, определяется продолжительностью страхового стажа и составляет 60, 63 или 65 лет. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.
Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.
Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица, которым исполнилось:
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Основные документы, которые необходимо предоставить:
Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.