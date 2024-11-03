Какой нужен стаж, чтобы выйти на пенсию в 60, 63 или 65 лет

В 2024 году, чтобы получать пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 31 года стажа.

В Украине возраст, с которого граждане могут выходить на пенсию и получать ее, определяется продолжительностью страхового стажа и составляет 60, 63 или 65 лет. Об этом напоминают в Пенсионном фонде.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Право на пенсию по возрасту в 2024 году имеют лица, которым исполнилось:

60 лет - при наличии не менее 31 года страхового стажа;

63 лет - при наличии не менее 21 года страхового стажа;

65 лет - при наличии от 15 до 21 года страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Основные документы, которые необходимо предоставить:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае смены фамилии;

другие документы.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем ​​достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

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