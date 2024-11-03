Українцям нагадали, які саме відпустки компенсуються у разі звільнення працівника

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, які саме відпустки компенсуються у разі звільнення працівника.
Виплата грошової компенсації за невикористані дні відпустки передбачена ст. 24 Закону про відпустки та ст. 83 КЗпП. Так, при звільненні компенсації в обов’язковому порядку підлягають тільки два види відпусток.
Щорічна відпустка. Згідно зі ст. 4 Закону про відпустки до щорічних відпусток належать:
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, тобто це так звана відпустка «на дітей», яка надається відповідно до ст. 19 Закону про відпустки.
Всі інші відпустки при звільненні не компенсуються. Втім, перед звільненням працівник може використати такі відпустки («бойова», «чорнобильська» тощо), скориставшись нормою ст. 3 Закону про відпустки (лист Мінекономіки від 26.12.2019 р. № 1987/0/76-19).
Проте, якщо працівника звільняють за порушення трудової дисципліни, він не може скористатися правом на відпустку перед розірванням трудового договору.
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