Практика судів
  1. В Україні

Українцям нагадали, які саме відпустки компенсуються у разі звільнення працівника

22:31, 3 листопада 2024
Компенсація при звільненні надається тільки за два види відпусток.
Українцям нагадали, які саме відпустки компенсуються у разі звільнення працівника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює,  які саме відпустки компенсуються у разі звільнення працівника.

Виплата грошової компенсації за невикористані дні відпустки передбачена ст. 24 Закону про відпустки та ст. 83 КЗпП. Так, при звільненні компенсації в обов’язковому порядку підлягають тільки два види відпусток.

Щорічна відпустка. Згідно зі ст. 4 Закону про відпустки до щорічних відпусток належать:

  • основна відпустка (ст. 6 Закону про відпустки);
  • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки);
  • додаткова відпустка за особливий характер праці (ст. 8 Закону про відпустки);
  • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством, до таких належать, зокрема, додаткова щорічна відпустка за стаж в органах місцевого самоврядування та відпустка за стаж державної служби.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, тобто це так звана відпустка «на дітей», яка надається відповідно до ст. 19 Закону про відпустки.

Всі інші відпустки при звільненні не компенсуються. Втім, перед звільненням працівник може використати такі відпустки («бойова», «чорнобильська» тощо), скориставшись нормою ст. 3 Закону про відпустки (лист Мінекономіки від 26.12.2019 р. № 1987/0/76-19).

Проте, якщо працівника звільняють за порушення трудової дисципліни, він не може скористатися правом на відпустку перед розірванням трудового договору.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

звільнення Держпраці відпустка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують скасувати право прокурорів з інвалідністю І та ІІ груп на отримання пенсії по інвалідності

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Єврокомісія поставила Україні завдання щодо змін у судовій системі – повний перелік на 2025 рік

Для посилення підзвітності судової влади Україна має прийняти законодавство, яке б змінило систему декларацій доброчесності суддів, і ця ​​система має включати для суддів вищих судів тимчасову, але значущу процедуру перевірки із залученням незалежних експертів.

Якщо професор університету сам не повідомив ТЦК про наявність підстав для відстрочки, то його мобілізація правомірна – позиція Верховного Суду

Професор університету, який працює на повну ставку, вирішив оскаржити свою мобілізацію, пославшись на наявність права на відстрочку – що вирішив Верховний Суд.

Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані

Як вказують депутати, протягом 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані, тож, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати їх виконати свій обов’язок.

Україні треба запровадити систему випадкового розподілу справ між прокурорами – Єврокомісія

Єврокомісія надала рекомендації до процедури відбору прокурорів, переатестації, повноважень КДКП та ролі Ради прокурорів, а також стосовно розподілу справ між прокурорами.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді