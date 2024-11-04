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Пенсионное обеспечение государственных служащих — что нужно знать

07:18, 4 ноября 2024
Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не раньше даты возникновения права.
Пенсионное обеспечение государственных служащих — что нужно знать
Фото: fakty.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило главные особенности пенсионного обеспечения государственных служащих.

Пенсионное обеспечение государственных служащих осуществляется в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 90 Закона Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 № 889).

При этом пунктами 10, 12 раздела XI "Заключительные и переходные положения" Закона № 889 определено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII "О государственной службе", согласно которой пенсия назначается, если состоянием на 01.05.2016:

- лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственной службы, определенных статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабинета Министров Украины, и по состоянию на 01.05.2016 занимала должность государственного служащего;

- лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям должностей государственной службы, определенным статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабинета Министров Украины (независимо от факта работы на 01.05.2016).

Согласно Порядку назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 14.09.2016 № 622, право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона № 3723-XII при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренного абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины «О общеобязательное государственное пенсионное страхование и необходимого стажа государственной службы, имеют:

- мужчины, достигшие возраста 62 года;

- женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения, но не ранее даты возникновения права, в размере 60 % суммы их заработной платы, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а лицам, находящимся на время обращения за назначением пенсии не являются государственными служащими — заработной платы работающего государственного служащего соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на государственной службе, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2024 г. № 823 «О внесении изменений в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц» внесены изменения в Порядок № 622 (применяется с 01.01.2024).

В частности, определен порядок назначения пенсий государственным служащим, работавшим с 01.01.2024 в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы, или работавших в государственных органах, проведших классификацию должностей государственной службы, и которые не были переведены на должности, предусмотренные штатным расписанием, или уволившихся до 01.01.2024.

С учетом внесенных изменений утверждены новые формы справок о составляющих заработной платы для назначения пенсии государственного служащего (приложения 1-6 к Порядку № 622).

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