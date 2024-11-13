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Україна планує призвати 160 000 військових з листопада по лютий, — FT

11:14, 13 листопада 2024
Як повідомляється, до грудня лінія фронту може значно зміститься.
Україна планує призвати 160 000 військових з листопада по лютий, — FT
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Україна готується до посилення наступальних дій з боку росії в найближчі тижні, до грудня лінія фронту може зміститься на 30-35 км на захід. Про це пише Financial Times.

Також у виданні йдеться про те, що найбільшою проблемою для України залишається брак особового складу, особливо піхоти. Зазначається, що Україна планує призвати ще 160 000 військовослужбовців у період з листопада до лютого. 

Як пише FT, військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 000 осіб.

"За їхніми словами, це заповнить приблизно половину нестачі особового складу, що все одно буде поліпшенням, оскільки деякі підрозділи наразі укомплектовані приблизно на третину від необхідного", - пише видання.

Нагадаємо, що  голова фонду «Повернись живим» та ветеран АТО Тарас Чмут заявив, що для ефективної оборони Україні необхідно мобілізувати близько 500 тисяч осіб.

Народний депутат та секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко також заявив, що з огляду на поточну ситуацію на полі бою необхідно мобілізувати 500 тисяч чоловіків.

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