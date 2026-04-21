Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

Процес використання електронних доказів у цивільному, господарському та кримінальному провадженнях досяг тієї точки, де месенджери визнаються повноцінним засобом встановлення істини. Месенджер Telegram вже давно перетворився з інструменту для приватного спілкування на ключове джерело доказів. Останні рішення Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду демонструють перехід від формального заперечення скріншотів до техніко-юридичного аналізу метаданих, чат-ботів та електронних ідентифікаторів.

«Судово-юридична газета» в серії публікацій проаналізує Топ 5 кейсів ВС та ВАКС щодо того, як суди ідентифікують авторів повідомлень, оцінюють вірогідність доказів та які технічні нюанси месенджера стають основою обвинувальних вироків.

Telegram як доказ антиукраїнської діяльності у справі про конфіскацію активів

Рішення Вищого антикорупційного суду від 24.10.2025 № 991/10013/25 стало прикладом того, як месенджер використовується як джерело доказів інформаційного сприяння агресії РФ.

Міністерство юстиції України звернулося до ВАКС з позовом про застосування до колишнього посадовця міністерства внутрішніх справ України, який втратив українське громадянство і став громадянином РФ, санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів.

Суд задовольнив позов повністю, стягнув у дохід держави банківські кошти, квартиру, а також активи, якими він може розпоряджатися опосередковано, а саме нерухомість на дружину та доньку, 100% статутного капіталу бізнесу.

Суд прямо посилався на матеріали Telegram-каналу «…Слово генерала», створеного 27.11.2020, як на джерело, що підтверджує системне інформаційне сприяння збройній агресії РФ.

Суд проаналізував репости та авторські публікації в каналі, розцінивши їх як, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України та окупації територій України; перекладання відповідальності за розв'язання війни на українську владу, з метою формування в аудиторії стійкого переконання щодо правомірності збройної агресії рф, як відповіді на наміри України щодо вступу до НАТО; підтримання політики держави-агресора щодо невизнання права Українського народу на самоідентифікацію; глорифікацію збройних формувань держави-агресора та ототожнення українського патріотизму з нацизмом.

Посилання на авторство в описі каналу та синхронність публікацій зі статтями на підконтрольних сайтах дозволили суду стягнути в дохід держави численні об'єкти нерухомості та грошові кошти.

Важливо: Telegram-канал обвинуваченого розглядався судом як засіб масової інформації, через який здійснювалась системна пропаганда. Суд врахував як оригінальні пости, так і репости, оскільки вони поширювалися від імені каналу під контролем обвинуваченого.

Про ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости і Instagram стали вирішальними аргументами у суді читайте в попередньому матеріалі «Судово-юридичної газети».

