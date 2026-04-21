Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

08:00, 21 квітня 2026
Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.
Процес використання електронних доказів у цивільному, господарському та кримінальному провадженнях досяг тієї точки, де месенджери визнаються повноцінним засобом встановлення істини. Месенджер Telegram вже давно перетворився з інструменту для приватного спілкування на ключове джерело доказів. Останні рішення Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду демонструють перехід від формального заперечення скріншотів до техніко-юридичного аналізу метаданих, чат-ботів та електронних ідентифікаторів.

«Судово-юридична газета» в серії публікацій проаналізує Топ 5 кейсів ВС та ВАКС щодо того, як суди ідентифікують авторів повідомлень, оцінюють вірогідність доказів та які технічні нюанси месенджера стають основою обвинувальних вироків.

Telegram як доказ антиукраїнської діяльності у справі про конфіскацію активів

Рішення Вищого антикорупційного суду від 24.10.2025 № 991/10013/25 стало прикладом того, як месенджер використовується як джерело доказів інформаційного сприяння агресії РФ.

Міністерство юстиції України звернулося до ВАКС з позовом про застосування до колишнього посадовця міністерства внутрішніх справ України, який втратив українське громадянство і став громадянином РФ, санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів.

Суд задовольнив позов повністю, стягнув у дохід держави банківські кошти, квартиру, а також активи, якими він може розпоряджатися опосередковано, а саме нерухомість на дружину та доньку, 100% статутного капіталу бізнесу.

Суд прямо посилався на матеріали Telegram-каналу «…Слово генерала», створеного 27.11.2020, як на джерело, що підтверджує системне інформаційне сприяння збройній агресії РФ.

Суд проаналізував репости та авторські публікації в каналі, розцінивши їх як, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України та окупації територій України; перекладання відповідальності за розв'язання війни на українську владу, з метою формування в аудиторії стійкого переконання щодо правомірності збройної агресії рф, як відповіді на наміри України щодо вступу до НАТО; підтримання політики держави-агресора щодо невизнання права Українського народу на самоідентифікацію; глорифікацію збройних формувань держави-агресора та ототожнення українського патріотизму з нацизмом.

Посилання на авторство в описі каналу та синхронність публікацій зі статтями на підконтрольних сайтах дозволили суду стягнути в дохід держави численні об'єкти нерухомості та грошові кошти.

Важливо: Telegram-канал обвинуваченого розглядався судом як засіб масової інформації, через який здійснювалась системна пропаганда. Суд врахував як оригінальні пости, так і репости, оскільки вони поширювалися від імені каналу під контролем обвинуваченого.

Про ТОП-5 кейсів Верховного Суду, де Stories та пости і Instagram стали вирішальними аргументами у суді читайте в попередньому матеріалі «Судово-юридичної газети».

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

Шахрайство через «OLX» не скасовує кредит: позиція Верховного Суду щодо підпису одноразовим ідентифікатором

ВС підтвердив, що кредитний договір, підписаний смс-кодом, є дійсним, а недоведене шахрайство не є підставою для його скасування.

Зброя для цивільних: де закінчується право на захист і починається кримінальна відповідальність

Відсутність законодавчого регулювання обігу зброї створює ситуацію, де будь-який засіб захисту ставить власника під підозру.

Комітет Верховної Ради вилучив норму про заборону на поховання військових із судимістю на НВМК перед другим читанням

Комітет рекомендував ухвалити законопроєкт про меморіальні кладовища у другому читанні та прибрав дискримінаційну норму щодо поховання військових з непогашеною судимістю.

